Catania, investono un poliziotto e fuggono in motorino: le immagini dell'inseguimento

(LaPresse) Non si fermano all'alt della Polizia e si danno alla fuga. Durante i controlli predisposti dal Questore di Catania in occasione del 1° maggio, due giovani a bordo di uno scooter hanno dato vita a un inseguimento per le strade della città. Nelle immagini della fuga, riprese dall'elicottero della polizia di Stato, anche il momento in cui il conducente travolge uno degli agenti intervenuti per bloccare la corsa dei giovani. I ragazzi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, mentre, dagli accertamenti, lo scooter è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione periodica e il conducente della patente di guida, mai conseguita. Il poliziotto travolto durante la fuga è stato subito soccorso dal personale del 118 ed è fuori pericolo.