Centrodestra, Salvini: «Toti in coalizione? Non allontano nessuno»

(LaPresse) Giovanni Toti è ancora nel centrodestra? «Chiedetelo a lui, io non allontano nessuno». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al termine dell'incontro al ministero dell'Economia con il titolare Daniele Franco. «Toti ha due assessorati, quello del bilancio e della sanità e solo l'Uomo Ragno ci riuscirebbe. Credo sarebbe opportuno che indicasse un assessore al bilancio e uno alla sanità, due non leghisti per essere chiari. Le risposte vanno date ai cittadini, non a Salvini», ha aggiunto Salvini parlando del governatore ligure.