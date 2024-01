Chiari, operaio travolto da treno: le immagini del cantiere dove è avvenuto l'incidente

(LaPresse) Le immagini del cantiere ferroviario di Chiari, in provincia di Brescia, dove un uomo - un operaio di 51 anni di origini portoghesi - ha perso la vita la scorsa notte, travolto da un treno. Sono in corso verifiche e accertamenti per capire se l'uomo, Joao Rolando Lima Martins, fosse sui binari prima dell'ok all'avvio dei lavori.