Clima, attivisti di Ultima Generazione nudi in piazza Barberini a Roma

EMBED

(LaPresse) Alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato Via del Tritone a Roma, all'altezza di Via Sistina e Piazza Barberini, sdraiandosi per terra sulle strisce pedonali con scritto sulla schiena «stop fossile». Immediato l'intervento della polizia che ha rimosso i manifestanti incatenati e seminudi. I sei manifestanti sono stati caricati sulle auto delle forze dell'ordine. La circolazione è tornata regolare.