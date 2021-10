Clima, il Nobel Parisi alla Camera: «Azioni governi non all'altezza»

(LaPresse) Il neo premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi interviene alla Camera alla riunione di preparazione dei parlamentari alla Cop26 di Glasgow invitando i politici ad agire e in fretta per contrastare il cambiamento climatico. «Le azioni intraprese dai governi non sono state all'altezza di questa sfida e i risultati finora sono stati estremamente modesti», ha detto lo studioso. «La correttezza dei modelli del clima è stata verificata confrontando le previsioni con il passato», ha aggiunto il professore, che poi avverte: «Se la temperatura aumenta più di 2 gradi entriamo in una terra incognita in cui ci possono essere anche altri fenomeni che non abbiamo previsto e che possono peggiorare enormemente le situazione».