Secondo i dati Istat dei primi 5 mesi del 2021, riportati da Coldiretti, è aumentato del 164% l'arrivo di derivati dal pomodoro dalla Cina, che potrebbero arrivare ai 100 milioni di kg a fine anno: il pericolo è che questo pomodoro possa essere spacciato per Made in Italy all'estero. Infatti Mentre per il prodotto italiano l'etichetta deve riportare l'origine del pomodoro, per quello estero no.

