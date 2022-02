Come aiutare l'Ucraina: numero solidale, associazioni attive e raccolta fondi, tutte le info

LOLNEWS.IT - Si moltiplicano le manifestazioni a favore dell’Ucraina nella guerra contro la Russia di Putin e immediatamente si sono mosse anche le associazioni umanitarie e le ong: attiva una raccolta fondi e altre iniziative per aiutare Kiev. Se l’unione fa la forza, Croce rossa, Unhcr e Unicef hanno fuso i propri mezzi e risorse per aiutare la popolazione civile nell’emergenza del momento. Si calcola che i bambini coinvolti nella guerra, che rischiano più di tutti in termini di sacrifici e rinunce, siano 7,5 milioni: molti sono sfollati o in fuga da Kiev e dalle più grandi città sotto assedio, e con i loro genitori hanno bisogno di cure, acqua, coperte e cibo. Tutte le info sul numero solidale, la raccolta fondi e le altre associazioni da supportare.

