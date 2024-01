Commissione di inchiesta Covid, Conte: «Noi non abbiamo paura»

(LaPresse) «Noi non abbiamo paura». Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, fuori da Montecitorio, rispondendo alle domande cronisti presenti all’esterno della Camera dei Deputati sul voto in Commissione Affari sociali per l’istituzione della commissione d’inchiesta sul Covid. «Noi vogliamo che questa commissione faccia le cose per bene e dimostreremo che ci sono precise responsabilità nella gestione della pandemia che non ci competono», ha quindi aggiunto il presidente del Movimento 5 Stelle, dopo aver citato l’esclusione delle Regioni dalla commissione d’inchiesta perché a maggioranza di Centrodestra. Conte si è poi espresso anche sul via libera del governo alla vendita di TIM. «Ormai abbiamo capito come funziona con i patrioti della domenica», dice l'ex premier, facendo riferimento alle prossime vendite in programma di Poste e FS: «Quando si parla di patria bisogna fare attenzione a maneggiare con cura un concetto del genere. Noi patrioti lo siamo per davvero, non per finta».