(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile

«Abbiamo provato a portare in piazza simboli che secondo noi sono compatibili con i valori della Resistenza. Bandiere dell'Unione europea, bandiere dell'Ucraina e della Nato. Siamo stati invitati e non utilizzarle», lo sfogo di un gruppo di ragazzi alla manifestazione Anpi per il 25 aprile a Roma in piazzale Ostiense.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev