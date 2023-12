Conte attacca Meloni: «Ha mentito sul Mes, chiesto a Fontana istituire Giurì d’onore»

(LaPresse) «Giorgia Meloni si è presentata in Parlamento in un'occasione solenne come è stata quella delle comunicazioni in vista del vertice europeo dicendo sul Mes un cumulo di falsità impressionante, è un presidente del Consiglio che disonora la massima istituzione di governo. Dopo questa sequela impressionante di menzogne ho appena consegnato al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, una richiesta di istituire un Giurì d'onore per la commissione speciale deputata ad accertare in questo caso le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio, la dolosa condotta di Giorgia Meloni». Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa convocata alla Camera.