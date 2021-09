Conte a Roma: «Gualtieri buon ministro ma Raggi merita la conferma»

(LaPresse) «Gualtieri è stato il mio ministro dell'Economia e ho con lui un ottimo rapporto personale. Abbiamo lavorato molto bene insieme. Ciò non toglie che in questo momento ovviamente, al di là del fatto che sono il leader del M5S, faccio una valutazione alla luce dei dati di realtà che dicono che questa amministrazione uscente ha fatto un lavoro serio, a volte anche poco visibile. Ma adesso questo lavoro sta venendo tutto fuori, è stato impostato un modo di amministrare che Roma in passato non aveva ed è per questo che sono assolutamente convinto che Virginia meriti il rinnovo per le capacità dimostrate, per la determinazione, e per la linearità di sviluppo del progetto politico che sta portando avanti». Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in tour elettorale con la sindaca di Roma e candidata del Movimento, Virginia Raggi.