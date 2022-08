(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2022

«Con un piccolo contributo economico avremo la possibilità per continuare a lavorare con la massima forza e la massima determinazione. Per noi è importante che ci sia il contributo di tutti, così che non dovremo dipendere da nessuno», le parole di Giuseppe Conte in un video postato sui social.

