(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2022

«La battaglia per il salario minimo è un punto nevralgico per il M5S, abbiamo 4,5 milioni di lavoratori con paghe da fame.Questa battaglia diventa essenziale, così come deve diventarlo quella per il congedo di paternità». Lo dice il leader 5 Stelle Giuseppe Conte in collegamento con l'iniziativa Visione comune.

Visione Comune

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it