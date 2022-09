(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2022

«Saremo intransigenti, il centrodestra sarà maggioranza in parlamento, non nel Paese. Cortocircuito è effetto della legge elettorale che non condividiamo», le parole di Giuseppe Conte sulle elezioni.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it