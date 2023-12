Controlli di Natale dei Nas, sequestrate 39 tonnellate di dolciumi

EMBED

(LaPresse) Sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime durante i controlli di Natale dei Nas. Durante gli accertamenti, estesi a livello nazionale a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia a livello artigianale che industriale, sono state ispezionate circa 1.000 imprese, e presso 382 strutture (pari al 38% degli obiettivi controllati) sono state rilevate irregolarità: contestate 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie. Tra gli interventi, il Nas di Bologna ha sequestrato 24 tonnellate di frutta secca contaminata da micotossine, sostanze di origine fungina pericolose per la salute. Inoltre sono stati sottratti al consumo oltre 500 tra panettoni, pandori e altri a dolci natalizi tipici anche regionali, in parte di produzione industriale ma commercializzati come artigianali, in parte con ingredienti diversi per qualità ed origine rispetto a quanto dichiarato in etichetta.