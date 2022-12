Corruzione Ue, sacchi di banconote in casa dell'eurodeputata Kaili

(LaPresse) Aveva sacchi di contanti in casa la vicepresidente dell'Europarlamento, la greca, Eva Kaili coinvolta nell'inchiesta della procura di Bruxelles sulla corruzione legata al Qatar. La donna ha trascorso la notte in stato di detenzione. Nei giorni scorsi Kaili aveva difeso in aula i progressi del Paese del Golfo nell'ambito dei diritti umani in vista dei Mondiali di calcio in corso. Tra i fermati anche Antonio Panzeri ex eurodeputato del Pd, finito ad Articolo 1, che ora lo ha sospeso, a cui sono stati sequestrati 600 mila euro in contanti. Arrestate moglie e figlia che sono in carcere a Bergamo.