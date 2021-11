Il Military Service Act in Sud Corea potrebbe essere a una svolta. Da anni si parla, infatti, di una legge che possa esonerare, gli idol, in questo caso i Bts, dal servizio militare e il momento potrebbe essere arrivato. Nei giorni scorsi il comitato ha parlato di introdurre un esonero per gli idol che hanno contribuito a diffondere la cultura coreana nel mondo. Ecco in cosa consisterebbe.

Foto Instagram; music Elevate from Bensound.com