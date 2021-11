Secondo la Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, circa 11 milioni di persone utilizzano abbonamenti legati alla pirateria, soprattutto nel settore sportivo. Cresce, in sostanza, il numero di utenti che guarda le partite senza pagare. I dati riportano un aumento del del 14% rispetto all'anno precedente delle trasmissioni pirata in diretta. Ecco cosa si rischia.

