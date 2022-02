Cosenza, la protesta degli studenti contro il professore molestatatore. «Ora mi sento meno sola»

(LaPresse) Gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore statale Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza, hanno occupato la scuola per chiedere di allontanare il professore che ha molestato alcune loro compagne. «La situazione è iniziata già nel 2017. A distanza di anni, finalmente alcune ragazze hanno trovato il coraggio di denunciare», dice la studentessa che per prima ha denunciato gli abusi: «Vedere tutti questi ragazzi che si stanno battendo per la giustizia, mi dà la forza di andare avanti. Spero di essere stata d'esempio a molte ragazze che non trovavano il coraggio di denunciare».