Cosenza, scontro tra treno e camion: due morti

Tragedia, ieri sera, in località Thurio a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Un treno regionale che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano ha investito un camion all'altezza di un passaggio a livello. Al momento dell'impatto, il treno viaggiava a 130 chilometri orari. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Nell'incidente hanno perso la vita due persone, la capotreno del convoglio, la 61enne Maria Pansini, e il conducente del camion, il 24enne Said Hannaoui. La Procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.