Cospito, Delmastro ai pm: «Nessuna rivelazione»

(LaPresse) Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro indagato per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito, ha risposto ai pm di Roma che lo hanno interrogato. «L'atto non era secretato», ha detto ai magistrati l'esponente di FdI sui dialoghi tra l'anarchico e i mafiosi in carcere, rivelati al vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli. E il segretario Pd Letta chiede le dimissioni di entrambi i deputati del partito della premier Meloni. Intanto i difensori di Cospito hanno depositato al tribunale di Sorveglianza di Roma l'atto per impugnare il provvedimento con cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva rigettato l'istanza di revoca del 41 bis per il loro assistito