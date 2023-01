Cospito, Palazzo Chigi: «No a patti con chi minaccia»

(Lapresse) Sale la tensione intorno al caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis a Sassari, in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Due molotov sono state lanciate contro commissariati di polizia a Roma, mentre alla sede del quotidiano Il Tirreno è arrivata una busta con un proiettile e la scritta: «Se Alfredo Cospito muore, i giudici sono tutti obiettivi». Dura la replica di Palazzo Chigi: «Lo Stato non scende a patti con chi minaccia». Ieri gli attentati alle ambasciate a Barcellona e Berlino per i quali si indaga la pista anarchica, in serata la manifestazione a Roma finita con 41 identificati e denunciati e un agente ferito.