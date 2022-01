Covid, a Palermo tensostrutture davanti agli ospedali: «Stiamo facendo prevenzione»

(LaPresse) Palermo corre ai ripari contro la crescita esponenziale dei contagi dovuti alla variante Omicron del covid. Allestite due tensostrutture davanti agli ingressi degli ospedali Cervello e Civico. «La situazione è ampiamente sotto controllo, quello che vedete non è un ospedale da campo ma è organizzato dal direttore del 118 che ha fatto dei posti medici avanzati che sono utili allo sbarellamento delle ambulanze per evitare confusione e avere più tempo di ragionare sul paziente», ha spiegato il commissario per l'emegenza Covid, Renato Costa. «Stiamo ragionando su un numero di posti che abbiamo e stiamo cercando di potenziarlo visto che non siamo ancora arrivati al picco della pandemia, stiamo facendo prevenzione stiamo prevedendo un numero di posti più ampio di quelli che ci servono per evitare di trovarci in condizioni di sofferenza», ha aggiunto Costa.