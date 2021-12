Tra le conseguenze dell’emergenza Covid ci sono anche i ritardi accumulati per sostenere l’esame per la patente di guida. Il blocco delle attività, infatti, ha tenuto ferme anche le autoscuole e i corsi, così migliaia di persone sono in attesa di concludere il percorso. Proprio per snellire la situazione, stanno per cambiare le regole dei temutissimi quiz del test di teoria.

