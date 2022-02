Arrivano da Bruxelles nuove raccomandazioni siglate dai ministri per gli affari europei dei ventisette Paesi aderenti. Stando a quanto si legge nel documento, la prospettiva è quella di eliminare ogni tipo di restrizione per chi è vaccinato. Un tentativo che, a fronte del miglioramento generale della curva dei contagi, vorrebbe incentivare la ripresa anche del turismo. Ecco che le possibili novità in arrivo.

