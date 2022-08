Covid, Draghi: «Italiani hanno riscritto storia già decisa, siamo grande paese»

(LaPresse) Dopo la pandemia «sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta, a 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così: gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette davanti». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al Meeting per l'amicizia tra i popoli che si svolge alla Fiera di Rimini.