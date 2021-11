Covid, Meloni: «Un errore lavorare solo su campagna vaccini»

(LaPresse) - «Penso che continuino a mancare molti provvedimenti che il governo non ha preso e che avrebbero garantito maggiori limiti al contagio», dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a margine dell'assemblea di Confesercenti ad una domanda sul pressing di alcune Regioni per un inasprimento delle misure anti-Covid. «La scelta di lavorare solo e unicamente sulla importantissima campagna vaccinale purtroppo ci espone a delle difficoltà,perchè pare che il vaccino non fermi completamente il contagio e quindi bisogna potenziare le norme di distanziamento». «L'incontro di ieri con Matteo Salvini è andato molto bene, abbiamo parlato di tutto, è stato un lungo confronto, come è normale che sia tra alleati. Sicuramente ci vedremo anche con Berlusconi», ha aggiunto Meloni. «È giusto che in una fase così concitata e particolare si serri il fronte, si lavori quotidianamente insieme», conclude. Sul presidente della Repubblica: «Io sono disponibile a parlare con tutti, ma devono essere chiari gli obiettivi: io cerco un presidente della Repubblica che faccia rispettare le regole».