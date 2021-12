Covid, Salvini: «Lavoriamo per evitare chiusure. Cts parli con una voce sola»

(LaPresse) «Lavoriamo per evitare qualsiasi chiusura, ci sono decine di milioni di italiani che sono corsi a farsi vaccinare per cui parlare di chiusure mi sembra prematuro». Così Matteo Salvini lunedì mattina in visita al cantiere ex Falk di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. «Fino alla settimana scorsa il tampone non serviva, adesso qualcuno chiede il tampone anche per i vaccinati. A me basta che questo Cts parli con una voce sola perché da papà vorrei sapere cosa devo fare», ha concluso Salvini.