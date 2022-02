Crisi Ucraina, Letta: «Importante scegliere da che parte stare»

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2022

«Sono molto contento che al tavolo della vostra presidenza vedo due bandiere che in questo momento sono le nostre bandiere: la bandiera ucraina ed europea. È un momento particolare in cui si sta facendo la storia. In queste ore e in questi giorni credo sia particolarmente importante che ognuno di noi da che parte della storia. Io penso che in tre giorni sia cambiato veramente tutto». Così Enrico Letta, in collegamento con il congresso dei radicali italiani.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it