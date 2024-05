Crosetto: «Sbagliato aumentare la tensione sull'Ucraina»

(LaPresse) «La Nato si muove, si muoverà portando dei progetti, dei piani, delle idee, le spinte singole valgono a poco. È legittima l'opinione di Stoltenberg. Io ritengo che in questo momento sia sbagliato aumentare una tensione già drammatica che occorre aiutare l'Ucraina a difendersi perché non scoppi la Terza guerra mondiale». Così Guido Crosetto, ministro della difesa in videocollegamento durante un appuntamento elettorale di Fratelli d'Italia a Torino nel salone dell’hotel Principi di Piemonte.