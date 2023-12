Crotone, abbattuto l'ecomostro di Torre Melissa: le immagini

(LaPresse) Palazzo Mangeruca, l’ecomostro abusivo confiscato alla ‘ndrangheta, presente da decenni a Torre Melissa, nel Comune di Melissa, in provincia di Crotone è stato abbattuto domenica 17 dicembre, alle ore 13.19. L'edificio, un ex mobilifico, di 6 piani - 6000 mq - che si trovava sulla statale 106 è stato fatto implodere grazie alla tecnica della distruzione controllata attraverso 400 chili di dinamite in microcariche. Presenti alla demolizione, il governatore della Regione, Roberto Occhiuto, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il generale Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. «La Calabria distrugge ciò che la ‘ndrangheta ha costruito abusivamente, deturpando il nostro territorio. Lo Stato è più forte della criminalità organizzata», ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.