Curcio: «Più di un milione di persone rientrate in Ucraina»

(LaPresse) - «I numeri dei rifugiati sono certamente calati anche a livello internazionale. I dati ci riportano un rientro in Ucraina di più di un milione di persone. L'invito che io sempre faccio è di mantenere sempre alto il monitoraggio perchè è un fenomeno che andrà avanti con la guerra. Quello che succederà nei territori bellici si rifletterà sul territorio. I numeri oggi sono certamente in diminuzione, questo non significa che lo saranno anche in futuro». Così il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio a margine dell'inaugurazione della nuova sede della Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa a Roma.