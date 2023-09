Dalla prenotazione all’atterraggio: come cambia l’esperienza di volo e cosa cercano i viaggiatori

In quest’estate agli sgoccioli arriva un’indagine che fotografa l’esperienza di chi viaggia in aereo. Dal momento in cui si prenota un volo sino all’arrivo a destinazione, diventa sempre più rilevante il periodo trascorso in aeroporto. Aspetto che va a sommarsi, ovviamente, ai costi e alla disponibilità delle destinazioni. A evidenziarlo è il Passenger IT Insights 2023, rapporto di Sita che analizza l’uso di soluzioni IT da parte dei viaggiatori. La ricerca rileva quanto i clienti siano propensi a scegliere la tecnologia per ottimizzare il viaggio e siano attenti alla sostenibilità. Dal report emerge, infatti, che la domanda di tecnologia è salita dopo la pandemia, complice la carenza di personale e risorse. La sostenibilità è un’altra area cruciale in cui i passeggeri evidenziano il potenziale della tecnologia. L’uso di tecnologie a sostegno dell’ambiente è molto apprezzato sia dai passeggeri sia dalle compagnie aeree.

