Deposito bagagli in Italia: un mercato in crescita da 400 milioni di euro

Il turismo in Italia è da sempre una delle principali fonti di ricchezza per l'economia del paese. Tra le nuove tendenze che stanno guadagnando popolarità, il mercato del deposito bagagli, noto anche come luggage storage, ha attirato l'attenzione degli investitori con un valore stimato di 400 milioni di euro, contribuendo al 15% del totale europeo. Secondo il recente rapporto di Growth Capital, il mercato del luggage storage è in crescita costante, con un potenziale valore di circa 8 miliardi di euro a livello globale, basato su stime accuratamente valutate nel «Luggage Storage - Market Report 2023».

