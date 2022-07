Di Maio: «Accogliere appello Mattarella, fare riforme per non perdere 20 miliardi del Pnrr»

(LaPresse) «Come prima cosa voglio dire che dobbiamo tutti accogliere, come forze politiche, l'appello del presidente Mattarella a realizzare in Parlamento, anche a Camere sciolte, quelle riforme che servono per ottenere i 20mld di euro dal Pnrr». Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, intervistato a margine dell'evento “Il patto per l'export al servizio dei territorio” che si è svolto all'Interporto di Nola.