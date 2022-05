(Agenzia Vista) Bangalore, 05 maggio 2022

«La missione in India è una missione per aumentare le opportunità per le nostre imprese. Ci sono dati incoraggianti relativi all’export del 2021, ma la guerra ha azzerato tutto e bisogna ripartire con nuovo slancio», le parole del ministro degli Esteri Di Maio in visita in India.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it