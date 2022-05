(Agenzia Vista) Bari, 28 maggio 2022

«Io credo che se si deve parlare con Putin ci deve parlare Draghi, ognuno ha i suoi obiettivi è chela guerra in Ucraina o un'andata a Mosca non è un tema da tour estivo», le parole di Di Maio al Forum in Masseria.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev