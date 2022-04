Di Maio a Maddaloni: «Ucraina sta difendendo anche l'Ue e la Nato, bisogna sostenerla»

(Agenzia Vista) Napoli, 10 aprile 2022

«Ogni giorno stiamo venendo a conoscenza di orrori indicibili accaduti in Ucraina. Per questa ragione la guerra deve finire e per farla finire esiste solo una soluzione diplomatica e serve il grande coinvolgimento dell'Unione europea con una conferenza di pace. Putin non sta dimostrando di volere la pace, ma di voler continuare la guerra, per questo abbiamo dato all'Ucraina tutto il sostegno. L'Ucraina sta difendendo anche l'Ue e la Nato», così di Maio nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Maddaloni, in provincia di Caserta.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev