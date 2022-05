Disastro del Principe Carlo al Parlamento: cos'è successo dopo quelle parole, Regina delusa?

LOLNEWS.IT - L’apertura dei lavori del Parlamento inglese è una cerimonia a cui la Regina ha preso parte sin dal 1952, mancando solo nel 1959 e nel 1963 perché incinta di Andrea e Edoardo: si aggiunge anche quest’anno per problemi di salute, ma il Principe Carlo ha preso il suo posto per la prima volta. Il messaggio è chiaro: la monarchia non finirà con Elisabetta II che – secondo una nota diffusa da Buckingham Palace – sta ancora avendo a che fare con problemi episodici di mobilità. Il primogenito ha indossato la sua uniforme di Admiral of the Fleet, con William alla sua destra e Camilla alla sua sinistra mentre la corona sfilava davanti ai rappresentanti del Parlamento a Westminster. Il Principe di Galles, all’età di 73 anni, ha dunque preso il testimone leggendo il discorso della Regina. Le reazioni dei sudditi sui social non si sono fatte attendere e a dire il vero non sono state così positive: ecco perché.

