Disneyland Paris: riapre, dopo la ristrutturazione, il Disneyland Hotel

Il Disneyland Hotel, struttura a cinque stelle situata alle porte del Parco Disneyland Paris, riapre dopo una grandiosa ristrutturazione, offrendo agli ospiti un’esperienza regale in un ambiente completamente rinnovato. La riapertura rappresenta una pietra miliare nel continuo sviluppo della prima destinazione turistica europea, Disneyland Paris, confermando il ruolo di leader dell’industria turistica europea. Il Disneyland Hotel è stato completamente ristrutturato, dalla spettacolare hall alle lussuose camere e suite, per offrire un nuovo concetto di lusso ispirato ai personaggi regali Disney, sia classici che nuovi. Questo intervento fa parte di una trasformazione senza precedenti che aggiunge ancora più magia ai Parchi Disney, con esperienze entusiasmanti come il Marvel Avengers Campus e presto un’area a tema Frozen nel Parco Walt Disney Studios. Stanze e suite uniche. Il Disneyland Hotel propone 487 stanze e suite, ciascuna progettata con dettagli che celebrano le storie regali Disney. Dalle camere Superior alle Suite Signature, inclusi capolavori come le Suite Principesca e Reale, ogni spazio trasporta gli ospiti in mondi incantati ispirati ai classici Disney come La Bella e la Bestia, Rapunzel, Frozen e molti altri.