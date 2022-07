Dl Aiuti, Conte dopo l'incontro con Draghi: «Nostri ministri non hanno votato in Cdm»

(LaPresse) «La nostra posizione su decreto aiuti? Ne parleremo, adesso ci sono le riunioni dei capigruppo e definiremo la nostra posizione sul punto, che comunque è chiara: i nostri ministri non hanno partecipato al voto in Cdm perché c'è una norma del tutto eccentrica, che va contro la tradizione del Movimento 5 Stelle. Noi non siamo qui per predicare la transizione ecologica di giorno e varare nuove trivellazioni di notte». Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5s, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. «Draghi ovviamente è giusto che si prenda un po' di tempo per valutare le nostre richieste», ha aggiunto Conte.