Dl Aiuti, Conte: «Movimento 5 stelle deluso e costretto a non votare»

(LaPresse) «Il Movimento ieri è rimasto particolarmente deluso, perché in un provvedimento dedicato alla sicurezza energetica, che contiene misure che abbiamo invocato da tempo come gli extraprofitti al 25%, è stata inserita una norma che non c'entra nulla, che incentiva gli inceneritori. Sono stati dati poteri straordinari al sindaco di Roma, una cambiale in bianco per realizzare gli impianti: quella non è transizione ecologica, il Movimento sostiene questo governo per realizzare la transizione ecologica, non c'è nessun equivoco in questo. Chi ieri ha voluto l'inceneritore ci ha messo nelle condizioni di non votare». Così il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, commentando con i cronisti al Senato il non voto di M5S sul decreto Aiuti in Cdm.