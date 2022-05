(LaPresse) «I provvedimenti di oggi valgono 14 miliardi, che si aggiungono ai circa 15,5 miliardi dei precedenti, quindi siamo a un totale di circa 30 miliardi già spesi, ovvero circa 2 punti percentuali del Pil. E vorrei far notare che lo abbiamo fatto senza ricorrere a scostamenti di bilancio». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il via libera in Cdm del dl aiuti.