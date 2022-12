Dl Ischia e armi all'Ucraina, via libera del Consiglio dei Ministri

(LaPresse) Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che proroga a tutto il 2023 l'autorizzazione all'invio di aiuti militari all'Ucraina. Ok anche alle nuove misure per Ischia: tasse sospese a Casamicciola e Lacco Ameno fino al 30 giugno prossimo e aiuti dal governo per 10 milioni di euro. Proseguono, intanto, le ricerche dell'ultima dispersa, la 31enne Maria Teresa Arcamone, ma è di nuovo allerta maltempo. Segnalate nuove frane: oggi riprendono i sorvoli per mappare la situazione dall'alto. Undici le vittime. Finora sono 300 gli sfollati, tra cui 59 minori.