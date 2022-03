Dl Ucraina, Conte: «Lo votiamo con o senza fiducia ma corsa armi non c’entra»

(LaPresse) «Il M5s si è dichiarato sin dall’inizio favorevole agli aiuti economici e militari all’Ucraina. Questo è l’oggetto del decreto quindi lo votiamo con o senza la fiducia. Non c’entra nulla con la corsa alle armi». Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine della riunione plenaria dei Comitati politici e tematici del Movimento. «Anche i miei governi hanno incrementato la spesa militare. Ma si parlava di 1 miliardo, non di 15».