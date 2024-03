Dossieraggio, Gasparri: «De Raho ha un conflitto di interessi grande come una casa»

(LaPresse) «L’azione dell’antimafia è utile. È evidente che se ai vertici della commissione c’è una delle persone su cui bisogna fare delle verifiche, farebbe bene ad astenersi dalla partecipazione. Mi riferisco a Cafiero De Raho, dove vediamo un conflitto di interessi grande come una casa». Lo ha dichiarato ai cronisti Maurizio Gasparri, spiegando di non escludere la commissione di inchiesta parlamentare, ma sottolineando che per motivi di tempi tecnici è importante che agisca subito la commissione antimafia. Al capogruppo in Senato di Forza Italia è stato quindi chiesto delle presunte mire di Matteo Renzi sul suo partito: «Non diamo ribalte inutili. Non ho trovato il simbolo di questa persona nei risultati in Abruzzo», affermando poi che «noi abbiamo preso il 13,5%, chi vuole ci segua. In questo momento siamo noi quelli attrattivi».