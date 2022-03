Dovremmo fare a meno anche della carta igienica?

E se dovessimo fare a meno pure della carta igienica? Sembra uno scenario apocalittico, eppure un allarme in questo senso c’è. Non solo pasta, pane e olio di girasole, ora anche la carta igienica rischia di sparire dalla nostra spesa. Le grandi aziende del settore potrebbero vedere uno stop a causa non solo dell’aumento dell’energia, ma anche per la mancanza di legno da parte di Russia, Ucraina e Bielorussia. La colpa, ovviamente, è della guerra.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com