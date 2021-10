(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2021

«Il motivo per cui si danno queste cose è per riequilibrare il carico fiscale. È una operazione di trasparenza fiscale. Ho detto che il Governo non aumenterà le tasse, sono passati 7 mesi e abbiamo detto di no a chi voleva aumentarle», così Draghi al termine dei lavori del Vertice Ue-Balcani occidentali, che si è tenuto a Brdo, in Slovenia.

Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it