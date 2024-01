È morto a 74 anni ex ministro Giulio Santagata

(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2024

Èmorto a 74 anni a Modena Giulio Santagata, ex ministro per l'attuazione del programma del secondo governo Prodi. Storico collaboratore del Professore, è stato fra i fondatori dell'Ulivo e deputato per 12 anni, inizialmente della Margherita e poi anche del Partito democratico. Nato a Zocca, in provincia di Modena, si è laureato in Economia e commercio all'Università di Bologna. Santagata è stato consigliere economico di Romano Prodi nel 1996 e poi ha seguito l'ex premier a Bruxelles quando è diventato presidente della Commissione europea. Eccolo in un'intervista del 2018.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev