Elezione Quirinale, Crosetto: «Mattarella si è reso indisponibile, è molto più amato dei voti presi»

Roma, 26 gennaio 2022

«Il presidente Mattarella si è reso indisponibile alla rielezione, altrimenti avrebbe preso molti più voti. È molto più amato in Parlamento dei voti che ha preso». Così Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, in una dichiarazione a Montecitorio dopo aver ricevuto 114 voti alla terza votazione per la scelta del Capo dello Stato. Quasi raddoppiate le preferenze oltre ai 63 voti dei grandi elettori di FdI.

